FC Utrecht shopt in Duitsland

Abass is een Ghanese jeugdinternational, die vorig jaar een vijfjarig contract heeft getekend bij de Bundesligaclub. Issah speelde eerder voor het Sloveense Olimpija Ljubljana.

,,Issah kan op elke positie in de voorhoede uit de voeten”, aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam over de Ghanese jeugdinternational. ,,Hij beschikt over veel snelheid en brengt veel energie in de wedstrijden. Hij is in staat tegenstanders bezig te houden en druk op verdedigers te zetten. Issah heeft een geweldige wedstrijdmentaliteit en past daarmee uitstekend bij onze club. We zijn er erg blij mee dat we Issah voor één jaargang kunnen huren, die vorig jaar door Mainz is gekocht en daar een vijfjarig contract tekende.”

FC Utrecht hoopt op korte termijn nog een derde aanwinst te doen. De club heeft de beste papieren om de transfervrije Adam Maher te contracteren. De middenvelder heeft de clubs voor het uitkiezen, nadat hij een aanbieding van AZ naast zich heeft neergelegd. Ook Vitesse, Celtic, Glasgow Rangers, Brescia, Fenerbahce, Blackburn Rovers en Queens Park Rangers toonden al interesse. FC Utrecht heeft een streepje voor door de aanwezigheid van John van den Brom met wie Maher afgelopen seizoen prettig samenwerkte bij AZ.