Zidane plaatst Benzema naast Ronaldo in clubhistorie Real

De Franse spits maakte er woensdagavond twee in de eclatante thuiszege op Galatasaray (6-0) in de Champions League. Het was zijn 50e treffer voor de Madrilenen in het kampioenenbal.

„De cijfers spreken voor zich”, zegt Zidane tegeno Marca. „Iedereen die voetbal volgt weet dat hij een geweldige speler is. Hij is belangrijk voor het team, voor de aanval. Hij doet dat echt heel goed”, aldus zijn landgenoot, die zelf met Real Madrid als speler de Champions League eenmaal won en als hoofdcoach zelfs drie keer.

Ronaldo

Zidane vervolgt: „Het enige dat er veranderd is sinds Cristiano Ronaldo weg is, is dat Karim nog volwassener is geworden. Hij is nu vader en dat zie je terug op het veld. Ik ben heel blij voor hem.”

Met zijn twee treffers is Benzema zelfs clublegende Alfredo Di Stefano voorbij in het belangrijkste Europese voetbaltoernooi. „Nu is hij net Ronaldo als je kijkt naar de historie van de club. Hij zet iets geweldigs neer hier en daar kunnen we allemaal van genieten en er van profiteren.”

Om naast Ronaldo neergezet te worden in Madrid, is nogal wat als je naar de cijfers van CR7 kijkt in zijn tijd bij Real. In 2009 streek hij neer bij de Koninklijke. 438 wedstrijden en 450 (!) doelpunten en drie gewonnen Champions League’s verder vertrok hij uit naar Juventus als misschien wel als de beste speler uit de clubgeschiedenis.

Bekijk ook: Real vernedert Babel en Galatasaray