Max Verstappen snelste tijdens eerste training in Bahrein

Valtteri Bottas noteerde de tweede tijd, op bijna drie tienden van een seconde van de Nederlander. Daarachter volgden Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Verstappens nieuwe teamgenoot Sergio Pérez.

Over tijden viel tijdens de eerste training nog weinig te zeggen. De coureurs bleven ver verwijderd van hun snelste rondjes tijdens de testdagen van twee weken geleden op hetzelfde circuit. Met 36 graden was het erg warm in Bahrein. Mogelijk zijn er naar aanleiding van de tweede training, later op vrijdag, meer conclusies te trekken over de onderlinge verschillen richting de kwalificatie van zaterdag.

Het was overigens de eerste keer sinds 2014 dat Mercedes niet de snelste tijd neerzette tijdens de eerste vrije training van het seizoen. Vorig seizoen werd de eerste wedstrijd georganiseerd in Oostenrijk, de jaren ervoor steevast in Australië.

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.