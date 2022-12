Klopp klaar voor gevecht met Liverpool: ’We hebben ze in het vizier’

Liverpool hervat maandag de competitie met een achterstand van zeven punten op Tottenham Hotspur, de huidige nummer 4 van de Premier League. De Londenaren hebben echter wel een duel meer gespeeld. Koploper Arsenal heeft al vijftien punten meer dan Virgil van Dijk en zijn ploeggenoten.

Manchester City schakelde Liverpool donderdag uit in de League Cup: 3-2. „Ik zag goede dingen van mijn ploeg, maar was niet over alles tevreden”, zei Klopp. „We speelden onze counters niet goed uit, maar we hebben de spelers die actief waren op het WK weer terug. Dat is heel belangrijk.”

