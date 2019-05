Pirlo: ’De Jong beste speler ter wereld’

„Hij heeft de persoonlijkheid, de techniek, eigenlijk alles om op zijn positie te spelen”, aldus de 40-jarige Italiaan, die anderhalf jaar terug na een periode bij New York City stopte met voetballen.

Pirlo herkent veel van zichzelf in De Jong, die komende zomer voor 86 miljoen euro van Ajax naar FC Barcelona vertrekt. „Het zit hem in zijn visie. Hij weet precies waar de ruimtes liggen en hoe de spelers lopen. Hij is gewoon een erg goede speler.”

Pirlo, die tussen 1994 en 2017 furore maakt bij onder meer AC Milan, Juventus en het nationale elftal, volgt momenteel een trainerscursus. Bovendien is hij werkzaam als analist rond duels in de Serie A en de Champions League. Daarnaast heeft hij een eigen wijngaard.

Andrea Pirlo nam onlangs deel aan de ’Partita Del Cuore’, een benefietwedstrijd waarbij geld werd opgehaald voor kankeronderzoek en research naar zeldzame genetische ziektes. Ⓒ Hollandse Hoogte