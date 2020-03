Fransman loopt marathon op zijn eigen balkon

Door de lockdown vanwege de wereldwijde coronacrisis is op straat joggen op dit moment niet gewenst in Frankrijk, maar dat weerhield Nochomovitz er bepaald niet van een enorme sportprestatie te leveren. Hij was de afgelopen maanden in training voor een marathon, en liep er nu dus eentje. „Ik moest mijzelf ervan overtuigen dat ik 40 kilometer kon hardlopen.”

Volgens persbureau AP zag Nochomovitz het als een fysieke en mentale uitdaging en wilde hij het ’geweldige’ zorgpersoneel een hart onder de riem steken met zijn niet alledaagse actie. Ook wilde hij laten zien dat het mogelijk is om fit te blijven als je binnen moet blijven. „Mijn vriendn gaf mij af en toe wat te drinken en M&Ms. De buren waren vol begrip”, vertelt Nochomovitz.

’Gekke uitdaging’

„Het ging erom om een gekke uitdaging aan te gaan en wat humor te brengen in deze dramatische situatie.” Nochomovitz deed er zes uur en 48 minuten over om de marathon te volbrengen. Op zijn zeven meter brede balkon was het dan ook onmogelijk om een goede snelheid te breiken.

In Frankrijk zijn er ondanks de lockdown de afgelopen dagen toch weer steeds meer hardlopers op straat te vinden. Dit stuit Nochomovitz tegen de borst. „Als iedereen hetzelfde denkt en doet, lopen alle mensen weer naar buiten. Dan heeft het besluit dat we binnen moeten blijven geen impact.”