Video: De Jong zwaait Ajax op emotionele wijze uit

„Ik heb me vanaf de eerste dag dat ik hier binnen kwam thuis gevoeld, dankzij de lieve mensen die bij deze club werken”, aldus de 22-jarige De Jong.

„Ik heb genoten van de manier waarop er hier gedacht wordt over voetbal en hoe het gespeeld moet worden. De kwaliteit van de staf en de spelers waar ik mee samen heb mogen spelen en werken was geweldig. Elke dag kwam ik met heel veel plezier naar de club toe en daar wil ik iedereen die iets voor Ajax doet voor bedanken. Supporters jullie waren geweldig! Tijdens de Europese avonden was er een geweldige sfeer die ik niet snel zal vergeten. Dit seizoen veroverden we Europa, wonnen we de beker en de 34e landstitel. Ik ben super trots dat ik voor deze fantastische club heb mogen spelen. AFC Ajax bedankt.”

De Jong kwam in het shirt van Ajax tot 89 duels, zes goals en 13 assists. Bovendien kwam hij in beeld bij het Nederlands elftal. Inmiddels heeft hij zeven interlands achter zijn naam.