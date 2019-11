Verstappen derde in tweede vrije training

De Limburgse coureur moest in zijn Red Bull 0,134 seconde toegeven op Sebastian Vettel, die in zijn Ferrari de snelste ronde reed (1.09,217). Charles Leclerc had 0,021 meer nodig dan zijn Duitse ploeggenoot van de Italiaanse renstal en was de nummer twee.

In de eerste training had Verstappen geen tijd neergezet. Zijn teamgenoot Alexander Albon was daarin de snelste. In beide trainingen deden zich, mede door het regenachtige weer, enkele crashes voor. Beide sessies eindigden daarom ook voortijdig.