Verstappen: ‘Het was een rommelige dag’

,,Het was een rommelige dag en de tijden waren niet heel representatief”, stelde Verstappen, doelend op de omstandigheden op Interlagos, waar het nat, bewolkt en relatief koud was. De Braziliaanse weerberichten voor zaterdag en zondag laten vooral zonnetjes zien.

Toch was de 22-jarige Limburger, die ’s morgens zonder schade even spinde, gematigd tevreden. ,,We hebben een goede basis gelegd. Dit was een positieve start, maar morgen beginnen we weer op nul”, zei hij, terugkomend op de veranderende omstandigheden.

Dat Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc in de tweede training de snelsten waren, zei Verstappen weinig. De Red Bull-coureur wilde er geen conclusies aan verbinden. ,,Laten we morgen eerst maar afwachten.

Ferrari werd in aanloop naar de vorige race in de Verenigde Staten door middel van een nieuwe technische richtlijn figuurlijk op de vingers getikt door de FIA. Prompt waren de rode bolides een klap langzamer dan normaal, waarop Verstappen de Italianen van vals spel betichtte. Naar verluidt sjoemelde Ferrari in de voorgaande races met de brandstoftoevoer.