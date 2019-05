Video: Klopp lacht om ’vrouwelijke’ Van Dijk

Als Trent Alexander-Arnold en Xherdan Shaqiri al half zijn uitgelachen door de Duitse oefenmeester om hun jeugdfoto, is Van Dijk aan de beurt. Bij het zien van het kiekje schiet Klopp spontaan in de lach. „Het lijkt eerder op de zus van Virgil van Dijk, maar het is waarschijnlijk toch wel Virgil zelf.”

Hij vervolgt: „Wauw. Hij zag er toen al goed uit. Toen was hij een stuk kleiner, maar wat een reus is het nu. En dan die stem van hem erbij. Hij is een speler van wereldklasse, maar nog meer een geweldige gast. Maar je kan het zien als je naar zijn kinderen kijkt. En uiteraard, als je naar zijn vriendin kijkt, zij is ook een schoonheid. Dus dat is een vrij goede mix.”