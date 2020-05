Ambities Van der Poel zorgen voor gepuzzel

Mathieu van der Poel Ⓒ AFP

In deze coronacrisis heerst vooral nog steeds de onzekerheid. Ook voor Mathieu van der Poel, die zijn pijlen desondanks heeft gericht op Strade Bianche, waar hij op 1 augustus zijn rentree wil maken. Tevens laat teammanager Philip Roodhooft van Alpecin-Fenix weten dat zijn ploeg hoopt om uitgenodigd te worden voor de Tour de France in 2021. „Wij bepalen dat zelf niet, maar we zijn kandidaat voor een wildcard.”