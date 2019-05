Verstappen: ’Ik wacht nog op écht gevecht met Hamilton’

De Limburger van renstal Red Bull reed zestig ronden lang op de staart van de Mercedes, om pas in de slotfase een inhaalactie te proberen. Het lukte uiteindelijk niet. Toch vindt Verstappen dat dit nog geen écht duel tussen hen was. „Om eerlijk te zijn wacht ik nog steeds op het echte gevecht met Lewis. Natuurlijk rijd ik al een tijdje tegen hem, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik het het hele seizoen het tegen hem moet opnemen”, legt hij uit in gesprek met F1 Racing Magazine.

Hij vervolgt: „Vaak was hij bezig met het gevecht om het kampioenschap. Dan hadden we een paar mooie races, maar was het makkelijker om hem in te halen, omdat hij aan de titel moest denken. Hopelijk doen we nu meer mee in dat gevecht, zodat we ons het hele seizoen met elkaar kunnen vergelijken.”