Tennisster kankervrij na operatie

Gelukkig was de tandarts er op tijd bij. Het ging om een zeldzame vorm van kanker, maar goed behandelbaar. De prognose was dan ook al hoopvol voor Gibbs. Op 17 mei werd ze geopereerd, waarbij een tumor in haar gehemelte is verwijderd. „Goed nieuws: de operatie heeft de kanker met succes verwijderd!”, schrijft ze nu op Instagram.

Na de prognose liet ze al weten dat ze de kwalificatie van Wimbledon wilde halen. Dát gaat Gibbs waarschijnlijk nog niet lukken. Omdat er wat complicaties zijn ontstaan na de operatie, waarbij ze bijvoorbeeld nog sondevoeding via haar neus krijgt, vermoedt de Amerikaanse dat ze Wimbledon nog maar even over moet slaan.

Gibbs was in 2017 al eens de nummer 68 van de wereld. Bij zowel de Australian Open als de US Open reikte de tennisster uit Santa Monica al eens tot de derde ronde.