Americanfootballspeler Tom Brady onder het mes

Miami Heat richt zich op in NBA met vierde zege op een rij

08:47 uur: Miami Heat heeft in de NBA ten koste van Houston Rockets de vierde zege op een rij geboekt. Jimmy Butler bewees Heat een goede dienst met zijn triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers: 27 punten, 10 rebounds en 10 assists.

Voor de 31-jarige Butler was het de tiende triple-double uit zijn carrière en zijn zesde voor Miami. Hij passeerde daardoor Dwyane Wade en moet alleen nog LeBron James voor zich dulden.

Miami Heat, vorig jaar finalist, werd vroeg in het seizoen hard getroffen door coronabesmettingen en blessuregevallen. De ploeg moet zich nog flink inspannen om de play-offs te halen.

"Er zijn geen excuses, van ons wordt verwacht dat we wedstrijden winnen", zei Butler. "Er is een tijd geweest dat we dat niet deden, maar nu we weer jongens terug krijgen, krijgt iedereen ook meer vertrouwen en raakt iedereen beter in vorm. Hopelijk kunnen we blijven winnen."

Vorig jaar verloor Heat in de NBA Finals met 4-2 van Los Angeles Lakers.

Americanfootballspeler Brady ondergaat kleine knieoperatie

08:30 uur: Americanfootballspeler Tom Brady, die zondag met Tampa Bay Buccaneers zijn zevende Super Bowl veroverde, moet een kleine operatie aan zijn linkerknie ondergaan. Bruce Arians, de coach van de Bucs, gaf in dagblad Tampa Bay Times aan dat het gaat om "het schoonmaken van de knie".

De 43-jarige Brady speelde de NFL-finale zondag met een ingepakte knie. Met Tampa Bay Buccaneers versloeg hij Kansas City Chiefs met 31-9. Het was voor de quarterback zijn zevende Super Bowl-overwinning en zijn eerste in Tampa. Hij werd voor de vijfde keer verkozen tot MVP van de finale.

De operatie zou volgens ESPN al een tijd gepland staan. Brady speelde dit seizoen geregeld met kniepijn, zonder een echte blessure te hebben gehad. De superster van de NFL gaat nog minimaal één seizoen door.