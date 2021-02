Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: ’Bayern München neemt Upamecano over van Leipzig’

21:30 uur Bayern München neemt Dayot Upamecano na dit seizoen over van Leipzig. Dat melden Duitse media waaronder Bild. De 22-jarige Franse international had nog een contract tot 2023 bij Leipzig.

Met de overstap is een bedrag van ruim 40 miljoen euro gemoeid. Upamecano tekent in München een contract tot 2026.

Wielrennen: voormalig arts van Sky Freeman riskeert flinke schorsing

20:12 uur Voormalig arts Richard Freeman van de wielerformatie Sky wordt door het Britse antidopingagentschap UKAD beschuldigd van twee overtredingen van het antidopingreglement. Hij loopt daardoor het risico voor vier jaar te worden geschorst, volgens de BBC.

Het UKAD beschuldigt Freeman van het bezit van verboden producten en sabotage of poging daartoe van een dopingcontrole. Freeman zou in elk geval een deel van de beschuldigingen bestrijden en heeft een hoorzitting aangevraagd.

Freeman, die tussen 2009 en 2015 als dokter werkte bij Sky en de Britse wielerbond British Cycling, werd eerder al door de Britse Orde der Geneesheren beschuldigd van het bestellen van een verboden middel om zo de prestaties van de atleten te bevorderen. Hij zou ook gelogen hebben om zijn schuld te verbergen. Als hij daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, zal hij zijn medische licentie verliezen.

Voetbal: Coach Simeone vreest zwaar tweede deel seizoen voor Atlético

19:01uur Coach Diego Simeone vreest dat Atlético Madrid een zware tweede helft van het seizoen in de Spaanse voetbalcompetitie wacht. „Het zal moeilijk zijn onze vorm de komende maanden vast te houden”, aldus de Argentijnse trainer van de afgetekende koploper.

„Er is nog niets beslist”, vervolgt Simeone. „Ik zie andere teams steeds beter worden. Er zijn sowieso heel veel sterke tegenstanders in La Liga, dat is altijd zo geweest. Om in het tweede deel net zo veel punten te halen als we in het eerste deel hebben gedaan is haast onmogelijk. Dat zie je na zo’n goede start zelden gebeuren.”

Atlético werd in 2014 voor het laatste kampioen. Momenteel heeft de club 5 punten voorsprong op Real Madrid, dat ook nog eens twee duels meer heeft gespeeld. Barcelona, met coach Ronald Koeman, staat derde. Atlético speelt zaterdag bij Granada.

Voetbal: Coach Solskjaer wil Europese voetbaltoernooien in 1 duel afwerken

18.37 uur: Coach Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United heeft voorgesteld de Europese toernooien dit seizoen verder per ronde in één wedstrijd af te werken, in plaats van met de gebruikelijke uit- en thuiswedstrijd. De Noor zegt dit omdat reizen vaak lastig is wegens de coronamaatregelen in veel landen.

United bijvoorbeeld speelt de uitwedstrijd tegen het Spaanse Sociedad in de Europa League in het Italiaanse Turijn. Ook de Engelse clubs Manchester City, Liverpool en Chelsea moeten hun uitwedstrijden in de Champions League op neutraal terrein spelen. Bij Arsenal tegen Benfica (Europa League) zijn zelfs beide wedstrijden naar een ander land verplaatst.

„In elk land gelden andere regels”, zegt Solksjaer. „En dat maakt alles in deze toch al gecompliceerde tijd nog moeilijker. Clubs kunnen hier uiteraard weinig aan doen. Maar voor verenigingen die hun thuiswedstrijd nu missen betekent dit wel een sportief nadeel. Daarom zou één wedstrijd op een neutraal veld de eerlijkste oplossing zijn.”

Voetbal: NAC verstevigt vierde positie met winst op FC Eindhoven

18.36 uur: NAC Breda heeft de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie versterkt. De formatie van coach Maurice Steijn won thuis van FC Eindhoven, 2-1. De achterstand op koploper SC Cambuur is aanzienlijk, 9 punten.

Al na 3 minuten kwam Eindhoven op voorsprong door een doelpunt van Brian De Keersmaecker. De Belg verraste doelman Nick Olij met een schot in de korte hoek. Lewis Fiorini maakte na ruim een kwartier gelijk met een schot van afstand. Lex Immers, onder meer oud-speler van ADO Den Haag, zette de Brabanders vervolgens nog voor rust op voorsprong. Hij scoorde in de rebound.

In de lagere regionen won Jong AZ van Jong FC Utrecht, 3-2. Kenzo Goudmijn maakte ruim 10 minuten voor tijd het winnende doelpunt. Voor de Alkmaarders scoorden verder Håkon Evjen en Mohamed Taabouni. Beide treffers van Utrecht kwamen op naam van Jeredy Hilterman. Hij scoorde één keer uit een strafschop.

De wedstrijden Jong PSV - Helmond Sport en Almere City - Volendam die voor vrijdag op het programma stonden zijn afgelast.

Koploper Cambuur komt dinsdag in actie, thuis tegen TOP Oss.

Voetbal: Voormalig Ajacied Jelle Van Damme stopt ermee

18.01 uur: Jelle Van Damme (37) heeft vrijdag zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 37-jarige verdediger zat sinds vorige zomer zonder club, nadat zijn laatste werkgever Sporting Lokeren failliet was gegaan. De verdediger, oud-international, speelde van 2001 tot 2004 voor Ajax. Hij kwam 32 keer uit voor België, voor het laatst in 2013. Hij speelde ook in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten.

„Ik wil op de eerste plaats de clubs bedanken die me alle kansen gegeven hebben”, zegt Van Damme. „Ik had mijn kinderen beloofd geen verre bestemmingen meer te overwegen en aangezien er dichterbij niets interessant voorbij kwam, betekent dit het einde. Ik heb daar vrede mee. Het was prachtig, maar laat ons eerlijk zijn: er is meer in het leven dan alleen maar dit mooie spelletje.”

Wielrennen: Ballerini wint ook tweede etappe van Ronde van de Provence

17.26 uur: Davide Ballerini heeft vrijdag ook de tweede etappe in de Ronde van de Provence gewonnen. De renner van Deceuninck - Quick-Step was in de rit van Cassis naar Manosque na 170 kilometer de snelste van een uitgedund peloton.

De Italiaan Giulio Ciccone eindigde als tweede, vlak voor de Spanjaard Alex Aranburu. Bauke Mollema was de beste Nederlander met de tiende plaats.

Julian Alaphilippe had ook zijn zinnen op een etappezege gezet. Maar de wereldkampioen kwam 1 kilometer voor de finish ten val. De Fransman stapte weer op zijn fiets maar kon zich niet meer bemoeien met de strijd om de ritzege.

De Ronde van de Provence eindigt zondag. Zaterdag is er een zware bergrit met aankomst in Chalet-Reynard, enkele kilometers onder de top van de Mont Ventoux.

Voetbal: Trainer Van den Brom slachtoffert doelman Vukovic bij Genk

14.57 uur: Trainer John van den Brom van Racing Genk heeft doelman Danny Vukovic geslachtofferd. Vanaf nu is de 18-jarige Belg Maarten Vandevoordt zijn eerste keeper, zei Van den Brom voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen KV Oostende van zaterdag.

Van den Brom presteert de laatste weken matig met Genk. In de competitie is de achterstand op koploper Club Brugge al gegroeid tot liefst 17 punten.

Vandevoordt wordt bestempeld als een groot talent. Vorig seizoen werd hij in de uitwedstrijd van Genk in de Champions League bij Napoli (4-0) de jongste doelman ooit op dat niveau. Hij speelde vorig seizoen in totaal zeven wedstrijden in de hoofdmacht van Genk.

De 35-jarige Vukovic, afkomstig uit Australië, werd dit seizoen in 26 duels 35 keer gepasseerd.

Voetbal: Liverpool mist ook verdediger Fabinho tegen Leicester City

14.53 uur: Liverpool heeft opnieuw een verdediger zien wegvallen met een blessure. Volgens trainer Jürgen Klopp mist de Braziliaan Fabinho (27) zaterdagmiddag wegens een spierblessure de competitiewedstrijd tegen Leicester City.

Liverpool kan al niet beschikken over onder anderen Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joël Matip. Mogelijk dat Klopp een beroep doet op Ozan Kabak. De Engelse kampioen heeft de Turkse verdediger voor de rest van het seizoen gehuurd van Schalke 04.

Liverpool en Leicester zijn de nummer 4 en 3 van de Premier League. Ze hebben respectievelijk 10 en 7 punten achterstand op koploper Manchester City.

UEFA verplaatst Arsenal - Benfica naar Griekenland

12:28 uur: De return in de eerste knock-outronde van de Europa League tussen de Engelse club Arsenal en Benfica uit Portugal wordt niet in Londen gespeeld, maar in Griekenland. De Europese voetbalbond UEFA heeft de wedstrijd verplaatst naar het stadion van Olympiakos Piraeus. Vanwege de diverse reisrestricties die in Europa gelden vanwege het coronavirus, moet de UEFA voor heel wat duels uit de Europese clubtoernooien alternatieve locaties vinden.

Volgende week treffen Benfica en Arsenal elkaar ook op neutraal terrein, in de Italiaanse hoofdstad Rome. Italië huisvest donderdag in Turijn ook het duel tussen de Spaanse club Real Sociedad en Manchester United uit Engeland. De wedstrijd tussen de Noorse club Molde en de Duitse ploeg Hoffenheim wordt in Spanje gespeeld.

Ook in de Champions League zijn al drie wedstrijden verplaatst vanwege de reisrestricties. RB Leipzig - Liverpool (16 februari) en Borussia Mönchengladbach - Manchester City (24 februari) zijn in Boedapest en Boekarest huisvest op 23 februari Atlético Madrid - Chelsea.

Skeletonster Bos sluit WK af op elfde plaats

12:12 uur: Skeletonster Kimberley Bos heeft het WK in Altenberg afgesloten op de elfde plaats. De 27-jarige Nederlandse gaf na vier runs bijna 3 seconden toe op de Duitse Tina Hermann, die haar landgenote Jacqueline Lölling aftroefde in de strijd om de wereldtitel. Hermann (28) werd voor de vierde keer wereldkampioene, na 2016, 2019 en 2020.

Bos stond na de eerste dag met twee runs op de veertiende plaats. De skeletonster uit Ede, die dit seizoen in de wereldbeker geregeld op het podium stond en in het klassement als derde eindigde, wist zich op de tweede dag omhoog te werken. Ze zette in de derde run de zesde tijd neer en sloot af met de vijfde tijd.

„Dit is een mooie afsluiter van een goed seizoen”, zegt Bos, die haar persoonlijk record op de baan van Altenberg met een halve seconde verbeterde. Een jaar eerder werd ze op dezelfde baan vijftiende op het WK. „Ik heb me dit seizoen echter overal weten te verbeteren en ga met veel vertrouwen het olympische jaar in.”

Titelverdedigster Hermann begon op haar thuisbaan matig met de elfde tijd in de eerste run, maar was daarna steeds de snelste. Lölling, de wereldkampioene van 2017, ging in de laatste afdaling als klassementsleidster als laatste naar beneden. Ze gaf net te veel tijd toe op Hermann en eindigde op 0,11 seconde als tweede. Het brons ging op 1,68 naar Europees kampioene Elena Nikitina uit Rusland, die vanwege de internationale schorsing van de Russische sport onder neutrale vlag uitkomt.

Huntelaar blijft aan de kant bij Schalke 04

11:27 uur: Schalke 04 beleeft vooralsnog weinig plezier van Klaas-Jan Huntelaar. De 37-jarige spits, vorige maand overgekomen van Ajax om de club uit Gelsenkirchen te behoeden voor degradatie uit de Bundesliga, kampt met aanhoudende fysieke problemen. Trainer Christian Gross kan ook zaterdagavond tegen 1. FC Union Berlin niet over Huntelaar beschikken.

Met 8 punten uit twintig wedstrijden staat Schalke onderaan in de Duitse voetbalcompetitie. Met nog veertien duels te spelen, kijkt de ploeg van Gross tegen een achterstand van 9 punten op een ’veilige’ positie aan.

Huntelaar had kuitklachten toen hij overstapte van Ajax naar Schalke. Hij kwam alleen eind januari tegen Werder Bremen (1-1) even in actie. De spits deed als invaller tien minuten mee. Huntelaar heeft nu last van zijn andere kuit. Gross kan voorlopig ook niet beschikken over Mark Uth. De voormalige topscorer van sc Heerenveen heeft een hamstringblessure.

Wereldkampioen Bayern München weken zonder Gnabry

11:01 uur: Bayern München moet het de komende weken zonder Serge Gnabry doen. De aanvaller viel donderdag geblesseerd uit tijdens de gewonnen finale van het WK voor clubs tegen de Mexicaanse ploeg Tigres (1-0). Gnabry heeft een spierscheuring in zijn linkerbovenbeen opgelopen.

De Duitser ging na ruim een uur spelen naar de kant, kort na het doelpunt van Benjamin Pavard. Die treffer bleek genoeg voor Bayern om de zesde prijs in een jaar tijd te veroveren. De Duitse kampioen en bekerwinnaar won afgelopen jaar ook de Champions League en de Duitse en Europese Supercup.

Gnabry is een vaste waarde in het elftal van trainer Hansi Flick. Hij mist in ieder geval de competitieduels van komende week met Arminia Bielefeld en Eintracht Frankfurt. Bayern meldde niet hoe lang de vleugelspits aan de kant staat, maar hij mist vermoedelijk ook het eerste duel met Lazio in de achtste finales van de Champions League op 23 februari in Rome.

Hockeytrainer Ehren stopt bij Den Bosch en focust zich op België

09.53 uur: Raoul Ehren stopt na dit seizoen als trainer van de hockeysters van Den Bosch. De 47-jarige Ehren leidde de Brabantse club sinds zijn aanstelling in 2009 naar acht landstitels. Hij combineert zijn werk bij Den Bosch nu met de functie van bondscoach van de Belgische vrouwen. Na dit seizoen gaat Ehren zich volledig focussen op zijn werk bij de ’Red Panthers’.

De hockeytrainer was in België sinds begin 2019 assistent van Niels Thijssen en promoveerde eind vorig jaar na zijn vertrek tot bondscoach. Ehren tekende in eerste instantie een contract tot het EK van komende zomer in Nederland. De Belgen hebben Ehren nu al contractverlenging gegeven tot het WK van 2022.

„Ik wist dat ik moest nadenken over een fulltime-functie na het EK”, zegt Ehren. „En dat heb ik de afgelopen weken ook gedaan. De keuze was zeker niet gemakkelijk. Maar deze uitdaging in België vind ik ook erg mooi. En ik denk dat het nu het moment is om deze kans te pakken. Ik wil samen met België stappen zetten op de wereldranglijst.”

Als assistent en hoofdtrainer pakte Ehren dertien landstitels en elf Europese titels met Den Bosch. „Een prachtige tijd, met een geweldige ploeg. Ik hoop dan ook dat we samen kunnen afsluiten met een veertiende titel. Daar gaan we vol voor.”

Miami Heat richt zich op in NBA met vierde zege op een rij

08:47 uur: Miami Heat heeft in de NBA ten koste van Houston Rockets de vierde zege op een rij geboekt. Jimmy Butler bewees Heat een goede dienst met zijn triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers: 27 punten, 10 rebounds en 10 assists.

Voor de 31-jarige Butler was het de tiende triple-double uit zijn carrière en zijn zesde voor Miami. Hij passeerde daardoor Dwyane Wade en moet alleen nog LeBron James voor zich dulden.

Miami Heat, vorig jaar finalist, werd vroeg in het seizoen hard getroffen door coronabesmettingen en blessuregevallen. De ploeg moet zich nog flink inspannen om de play-offs te halen.

„Er zijn geen excuses, van ons wordt verwacht dat we wedstrijden winnen”, zei Butler. „Er is een tijd geweest dat we dat niet deden, maar nu we weer jongens terug krijgen, krijgt iedereen ook meer vertrouwen en raakt iedereen beter in vorm. Hopelijk kunnen we blijven winnen.”

Vorig jaar verloor Heat in de NBA Finals met 4-2 van Los Angeles Lakers.

Americanfootballspeler Brady ondergaat kleine knieoperatie

08:30 uur: Americanfootballspeler Tom Brady, die zondag met Tampa Bay Buccaneers zijn zevende Super Bowl veroverde, moet een kleine operatie aan zijn linkerknie ondergaan. Bruce Arians, de coach van de Bucs, gaf in dagblad Tampa Bay Times aan dat het gaat om „het schoonmaken van de knie.”

De 43-jarige Brady speelde de NFL-finale zondag met een ingepakte knie. Met Tampa Bay Buccaneers versloeg hij Kansas City Chiefs met 31-9. Het was voor de quarterback zijn zevende Super Bowl-overwinning en zijn eerste in Tampa. Hij werd voor de vijfde keer verkozen tot MVP van de finale.

De operatie zou volgens ESPN al een tijd gepland staan. Brady speelde dit seizoen geregeld met kniepijn, zonder een echte blessure te hebben gehad. De superster van de NFL gaat nog minimaal één seizoen door.