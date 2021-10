PEC Zwolle voor zevende keer dit seizoen onderuit

Het Zwolse publiek was massaal op komen draven voor het duel met SC Heerenveen, dat in Zwolle vooraf hoopvol was bestempeld als de wedstrijd, waarin de ommekeer moest komen. PEC Zwolle kwam aanvankelijk helemaal niet zo slecht voor de dag. Tegen een matig geïnspireerd SC Heerenveen liet de thuisploeg met name voor rust verzorgd voetbal zien voor een degradatiekandidaat. De Zwollenaren lieten de bal aardig rondgaan en creëerden ook kansen, maar scoren is dit seizoen het grootste pijnpunt van PEC Zwolle.

Het aantal van slechts twee goals na acht speelronden, dat PEC Zwolle heeft, is uitzonderlijk laag in de Eredivisie. De laatste ploeg die na acht duels zo weinig had kunnen juichen, was NEC in het seizoen 2007/2008, maar de Nijmegenaren stonden er toen wel vijftiende mee en sprokkelden met die twee goaltjes vijf punten bijeen.

Heel verrassend is het niet dat PEC problemen heeft met het scorend vermogen. Een blik op internet op de spelerspaspoortjes van de drie aanvallers leert dat ze niet bekend staan om hun productiviteit. Daishawn Redan, samen met Mustafa Saymak verantwoordelijk voor de productie van PEC Zwolle dit seizoen, heeft met die treffer nu in 17 duels in Bundesliga en Eredivisie één competitiegoal gemaakt. Ook Gervane Kastaneer (12 goals in 81 duels) en Slobodan Tedic (16 goals in 89 duels) staan niet bekend om hun neusje voor de goal.

Tedic is dit seizoen het speerpunt van het Zwolse aanvalsspel, maar de Serviër is sterker als aanspeelpunt dan als afmaker. Tedic kreeg tegen SC Heerenveen vier goede kansen, maar de spits kreeg de bal er maar niet in. Kenmerkend voor het Zwosle onvermogen om te scoren was een moment na rust, waarop Tedic eerst vanuit de draai op SC Heerenveen-doelman Xavier Mous schoot en Gervane Kastaneer de rebound niet kon benutten doordat hij weggleed.

Lange tijd leek het kwalitatief karige duel op een gelijkspel af te stevenen, want SC Heerenveen liet ook weinig zien. Een goed moment van invaller Anthony Musaba bleek uiteindelijk doorslaggevend. Met zijn voorzet bereikte de aanvaller niet een ploeggenoot, maar de Zwolse aanvoerder Van Polen raakte de bal verkeerd, waardoor Lamprou geklopt werd.

Met veel inzet, maar weinig vernuft ging PEC Zwolle op jacht naar de gelijkmaker, maar die kwam geen moment binnen handbereik en zo is de zoveelste opdoffer een feit. En dan mag PEC Zwolle na de interlandbreak ook nog op bezoek bij PSV, geen lekker volgend affiche voor een ploeg die zo in de problemen zit.

