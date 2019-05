Solozege Chaves in Giro, Carapaz houdt stand in roze

Het was de derde keer dat Chaves, voor het klassement niet van belang, een rit in de Giro won. Eerder deed hij dat in 2016 en vorig jaar, toen bij de aankomst op de Etna. Twee dagen geleden kwam hij al als tweede boven in de rit naar Antholz.

De negentiende etappe ging van Treviso naar San Martino di Castrozza over een afstand van 151 kilometer. Op enige afstand finishte de Italiaan Andrea Vendrame als tweede, voor de Portugees Amaro Antunes.

Later meer...