Ehizibue van PEC naar Bundesliga

De 24-jarige rechterverdediger van PEC Zwolle bereikte vrijdag een akkoord over een contract voor vier jaar met 1. FC Köln, dat onlangs naar de hoogste klasse in Duitsland promoveerde.

Ehizibue was in januari dicht bij een transfer naar Genoa. Op het laatste moment zag hij van die transfer af omdat hij er geen goed gevoel bij had.

In vijf seizoenen voor Zwolle kwam Ehizibue, die is geboren in München, tot 135 wedstrijden.