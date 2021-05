Corona-uitbraak bij River Plate: 15 spelers positief

De medische afdeling van River Plate maakte eerst een lijst van tien geïnfecteerde voetballers bekend, later werden daar de namen van nog eens vijf spelers aan toegevoegd. Vrijdag testte de keeperstrainer positief bij een routinetest en werd direct in quarantaine geplaatst. Maar enkele uren later vertoonden vier doelmannen symptomen van het longvirus.

De besmettingen komen voor River Plate op een ongelukkig moment, want naast de wedstrijd tegen Boca Juniors in de kwartfinales van de League Cup moet de club de komende dagen ook twee belangrijke wedstrijden spelen in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League.