Herbeleef hoe Verstappen geschiedenis schreef met tiende overwinning op rij

Max Verstappen heeft op het circuit van Monza zijn tiende zege op rij geboekt in de Formule 1 en is nu alleen recordhouder met de meeste opeenvolgende zeges in de koningsklasse van de autosport. De tweevoudig wereldkampioen deelde tot zondag het record van negen zeges op rij met de Duitser Sebastian Vettel.

Verstappen in actie tijdens zijn historische race. Ⓒ ANP/HH