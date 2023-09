LIVE Max Verstappen jaagt op Monza op tiende zege op rij

Max Verstappen gaat in de Grote Prijs van Italië op jacht naar zijn tiende zege op rij in de Formule 1. Als de tweevoudig wereldkampioen erin slaagt de race op de snelle baan van Monza te winnen, is hij alleen recordhouder met meeste opeenvolgende overwinningen. Hij deelt nu nog het record van negen zeges op rij met de Duitser Sebastian Vettel.