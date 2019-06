Noord-Ierland neemt verder afstand van Oranje

In Tallinn zegevierde de ploeg van bondscoach Michael O’Neill met 2-1. Een kwartier voor tijd keken de strijdbare Noord-Ieren nog tegen een achterstand aan.

Estland kwam in de 25e minuut op voorsprong. Aanvoerder Konstantin Vassiljev schoot fraai raak uit een vrije trap. Zes minuten voor de rust leek verdediger Madis Vihmann met een kopbal voor 2-0 te zorgen. De arbitrage keurde de treffer echter af vanwege een overtreding op doelman Bailey Peacock-Farrell.

Na de rust schoot Vassiljev op de lat. Dankzij twee late treffers van de invallers Conor Washington en Josh Magennis stapte Noord-Ierland toch nog als winnaar van het veld. De koploper van de poule speelt dinsdag in en tegen Wit-Rusland.

De eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje (drie punten uit twee duels) is op 6 september in Hamburg tegen Duitsland. Het Nederlands elftal speelt zondag in de finale van de Nations League tegen gastland Portugal.