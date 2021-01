Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmen: Femke Heemskerk in olympische tuchtzaak in gelijk gesteld

19.40 uur: De tuchtcommissie van de Nederlandse zwembond (KNZB) heeft zwemster Femke Heemskerk in het gelijk gesteld. De 33-jarige Zuid-Hollandse moest in december in Rotterdam de olympische kwalificatiewedstrijden missen, omdat haar man positief had getest op het coronavirus. Heemskerk raakte daardoor haar olympische ticket op de 50 meter vrije slag kwijt aan Valerie van Roon.

Heemskerk legde zich echter niet bij deze gang van zaken neer en vroeg om een herkansing in de vorm van een swim-off. Die wees de KNZB af. Volgens technisch directeur van de zwembond, André Cats, was in de reglementen opgenomen dat er geen uitzonderingsposities zouden zijn.

Heemskerk schakelde daarop de tuchtcommissie in. Die stelde haar in het gelijk. "De KNZB beraadt zich nu op de uitspraak en zal binnen enkele dagen met een reactie komen op de ontstane situatie", laat de zwembond weten.

Voetbal: Rashford is alweer fit na vrees voor zware blessure

18.44 uur: Marcus Rashford is alweer fit genoeg om woensdag met Manchester United in de Premier League tegen Sheffield United te voetballen. „Hij heeft getraind en maakt deel uit van de selectie”, zegt coach Ole Gunnar Solskjaer.

Afgelopen weekeinde raakte Rashford geblesseerd aan een knie in het gewonnen duel in de FA Cup met Liverpool. De zorgen waren dusdanig groot dat in het ziekenhuis een scan werd gemaakt. „Hij verdraaide zijn knie een beetje”, aldus Solskjaer. „Gelukkig bleek er weinig aan de hand.”

Manchester United is de koploper van de Premier League. Ook daar stond Solksjaer bij stil, mede vanwege het recente ontslag van Chelsea-trainer Frank Lampard. „Sinds ik hier ben hebben we ook mindere periodes gekend. De leiding is echter steeds achter me blijven staan. Daar ben ik dankbaar voor. We hebben altijd de lange termijn in de gaten gehouden. Mentaal zijn we in mindere periodes overeind gebleven. De top van Manchester United heeft sterk leiderschap getoond.”

Tennis: CAS doet snel uitspraak over dopingzaak Dayana Yastremska

18.41 uur: Sporttribunaal CAS heeft laten weten per direct werk te maken van het beroep dat tennisster Dayana Yastremska heeft aangetekend tegen haar voorlopige schorsing wegens vermeende doping. De Oekraïense zou zodoende bij een gunstige uitspraak nog kunnen deelnemen aan de Australian Open. Ze zit daarvoor al in quarantaine in Melbourne.

Het CAS wil op 3 februari uitspraak doen. De Australian Open begint op 8 februari. De nummer 29 van de wereld testte eind november al positief bij een controle buiten de wedstrijden om. In haar urine werd de verboden anabole steroïde mesterolone aangetroffen.

De 20-jarige Yastremska, die al drie toernooien op de WTA Tour won, ontkent schuld. Volgens het talent gaat het bij haar om een lage dosis mesterolone en heeft ze het middel vermoedelijk per ongeluk binnengekregen.

Waterpolo: Winkelhorst na meningsverschil terug in Oranje

17.55 uur: Jorn Winkelhorst keert terug in de Nederlandse selectie. De 29-jarige midvoor van de Duitse club Waspo 98 stopte vorig jaar bij de nationale ploeg vanwege een meningsverschil met de technische staf. Winkelhorst overwoog zelfs om zich tot Duitser te laten naturaliseren en voor dat land te gaan spelen, maar hij besloot al snel daar toch van af te zien.

„Dat was veel te impulsief”, zei Winkelhorst. „Toen ik de naturalisatieprocedure in gang wilde zetten, kwamen er heel veel emoties bij mij los. Het feit dat ik ook mijn Nederlandse paspoort kwijt zou raken, deed me toch veel meer toen ik het daadwerkelijk zwart op wit zag staan.”

Na een gesprek met bondscoach Harry van der Meer besloot hij terug te keren in Oranje. „We hebben onze kleine meningsverschillen uitgepraat, zetten er een dikke streep onder en gaan ons focussen op het olympisch kwalificatietoernooi”, zegt Van der Meer.

De waterpoloërs strijden volgende maand in Rotterdam om een ticket naar Tokio. Oranje opent het OKT tegen Duitsland en speelt in de groep ook tegen Kroatië, Roemenië, Frankrijk en Rusland. De beste vier landen gaan door naar de kwartfinales. De top-3 in Rotterdam plaatst zich voor de Spelen. „We hebben een minimale kans om ons voor Tokio te plaatsen. Ik hoop dat ik een steentje kan bijdragen aan een klein wonder”, aldus Winkelhorst.

Voetbal: België stelt in play-offs geen duels meer uit om corona

17.53 uur: Vanaf de play-offs in april is het in de hoogste Belgische klasse niet meer mogelijk uitstel aan te vragen wanneer er meer dan zeven coronagevallen zijn in de selectie. Dat heeft de Pro League dinsdag op een algemene vergadering besloten. Hooguit in de beslissende wedstrijd om promotie/degradatie zou er nog iets mogelijk zijn.

Om een zo eerlijk mogelijk verloop van de competitie te garanderen, voerde de Pro League begin dit seizoen een overgangsmaatregel in. Als minstens zeven spelers positief zijn, mag een club volgens het coronaprotocol uitstel aanvragen. Daar werd dit seizoen al meerdere keren gebruik van gemaakt.

Aangezien het na april vrijwel onmogelijk is nog nieuwe data voor de uitgestelde wedstrijden te vinden wordt de uitzonderingsregel afgeschaft. Bij een uitbraak van het virus moeten de clubs maar zien hoe ze het oplossen.

Skiën: Worley wint reuzenslalom in Kronplatz

17.41 uur: Tessa Worley heeft de wereldbekerwedstrijd reuzenslalom bij de vrouwen in Kronplatz gewonnen. De 31-jarige atlete uit Frankrijk bleef in Italië met 0,27 van een seconde de Zwitserse Lara Gut-Behrami voor. De Italiaanse Marta Bassino werd op 0,73 derde.

Voor Worley was het de veertiende zege in een wereldbekerwedstrijd en de eerste na 27 maanden. De tweevoudige olympische kampioene op de reuzenslalom was in oktober 2018 voor het laatst de beste geweest.

De Slowaakse Petra Vlhova had aan de twaalfde plaats in Kronplatz voldoende om de leiding in de algemene stand om de wereldbeker te behouden.

Voetbal: Bosz is Baumgartlinger de rest van het seizoen kwijt

14.55 uur: Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz kan de rest van dit seizoen waarschijnlijk niet meer beschikken over Julian Baumgartlinger. De Oostenrijkse middenvelder viel zaterdag in de met 1-0 verloren thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg uit met een zware kruisbandblessure.

Baumgartlinger is inmiddels geopereerd en werkt bij Bayer verder aan zijn herstel. Voor de maand mei kan hij sowieso zijn rentree niet maken, meldt de club. Baumgartlinger is aanvoerder van de nationale ploeg van Oostenrijk, op het EK van komende zomer een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase. De landen treffen elkaar op 17 juni in Amsterdam.

Bayer Leverkusen deed het tot de jaarwisseling uitstekend, maar in januari verloor het elftal van Bosz al drie competitiewedstrijden. De achterstand op koploper Bayern München is daardoor opgelopen tot tien punten.

Voetbal: Aanvoerder succesteam Wales stopt met ermee

14.12 uur: Ashley Williams, 86-voudig international van Wales, heeft zijn afscheid aangekondigd.

Williams (36) was aanvoerder van Wales tijdens het Europees kampioenschap van 2016, waarin het land verrassend de halve finales bereikte. De verdediger maakte in de kwartfinale tegen België (3-1) een doelpunt. Het EK van 2016 was het eerste grote toernooi waar Wales aan meedeed sinds 1958.

„Het was een eer om 741 wedstrijden te spelen op alle niveaus in Engeland”, aldus Williams, die uitkwam voor onder meer Swansea City, Everton en Stoke City. „Het is een ongelooflijke reis geweest waar ik met veel trots op terugkijk.”

Judo: Nationale ploeg moet trainingskamp in Oostenrijk afbreken

13.54 uur: De Nederlandse ploeg heeft het trainingskamp in Oostenrijk moeten afbreken. Een groot deel was afgelopen weekeinde naar Mittersill gereden voor een internationale trainingsstage, waar bijna tweehonderd judoka’s uit dertien landen aan meedoen. De autoriteiten hebben het judokamp echter afgeblazen, omdat in de buurt meerdere skileraren die een internationale cursus volgden positief hadden getest op het coronavirus.

„De skileraren hadden zich niet helemaal aan de ’bubbel’ gehouden”, zegt Pascal Bakker, coördinator topsport bij de Nederlandse judobond. „Voor de publieke opinie vonden de autoriteiten het beter om in de regio alles af te blazen. Vervelend, omdat we nu voor niets een reis van 1000 kilometer hebben gemaakt.” Onder de judoka’s, die zowel voor vertrek als bij aankomst in Oostenrijk waren getest, zijn geen positieve gevallen bekend.

De Nederlandse ploeg in Mittersill bestond uit zo’n veertig judoka’s en begeleiders. Onder anderen Roy Meyer, Juul Franssen, Sanne Vermeer en Tornike Tsjakadoea waren met busjes en auto’s naar Oostenrijk gereden, een reis van zo’n 1000 kilometer. Kim Polling, Henk Grol, Frank de Wit en Michael Korrel sloegen de internationale stage, waar normaal gesproken zo’n duizend judoka’s vanuit de hele wereld aan meedoen, over.

Algemeen: Duitse dopingarts in beroep tegen gevangenisstraf

13.32 uur: De Duitse dopingarts Mark Schmidt heeft beroep aangetekend tegen de celstraf van vier jaar en tien maanden die hij onlangs kreeg opgelegd door de rechtbank van München. Volgens de advocaat van Schmidt heeft zijn cliënt geen eerlijk proces gekregen. Justitie besloot eerder af te zien van beroep, ook al had de aanklager een hogere celstraf (5,5 jjaar) geëist.

Schmidt wordt gezien als de spil in de dopingaffaire die de naam ’Operatie Aderlass’ draagt. De sportarts uit Erfurt bekende tijdens het proces dat hij bij heel wat sporters illegale bloedtransfusies heeft uitgevoerd, vooral bij langlaufers en ook bij enkele wielrenners, onder wie Alessandro Petacchi, Stefan Denifl en Georg Preidler. De rechtbank legde hem naast een celstraf ook een beroepsverbod van drie jaar op.

De zaak kwam twee jaar geleden aan het licht bij een inval tijdens het WK noordse ski. Schmidt werd na huiszoekingen in zijn woonplaats Erfurt aangehouden en zat sindsdien in voorlopige hechtenis. Vier handlangers van de sportarts zijn ook schuldig bevonden aan overtredingen van de drugs- en antidopingwet. Twee van hen kregen een celstraf, de andere twee een boete.

Atletiek: Japanse bond plant testevenementen voor Spelen

13.16 uur: Hoewel het onzeker is of de Olympische Spelen komende zomer doorgaan, liggen de voorbereidingen uiteraard niet stil. Zo maakte de Japanse atletiekbond (JAAF) dinsdag bekend wanneer er testevenementen plaatsvinden. Dat zijn officiële wedstrijden die ook als repetitie gelden voor de Spelen.

De marathon en halve marathon vinden op 5 mei plaats. In het nationale stadion van Tokio, waar ook de openings- en sluitingsceremonie van de Spelen zullen plaatsvinden, worden op 9 mei atletiekwedstrijden gehouden. Er is wel een duidelijke restrictie. Buitenlandse atleten worden vanwege de coronapandemie niet uitgenodigd, zo liet JAAF-voorzitter Mitsugi Ogata weten.

Voetbal: Topclubs draaien ruim miljard euro minder omzet door corona

10.52 uur: De twintig rijkste voetbalclubs ter wereld hebben vorig seizoen een omzet gedraaid van 8,2 miljard euro. Dat is 12 procent minder dan een jaar eerder, toen met 9,3 miljard euro nog een recordomzet in de boeken werd gezet. Dat meldt accountants- en adviesbureau Deloitte dinsdag.

De belangrijkste oorzaken van de daling zijn de lagere media-inkomsten (min 23 procent) en opbrengsten op wedstrijddagen (min 17 procent).

FC Barcelona voert de ranglijst van grootste clubs qua omzet aan, ondanks een enorme inkomstendaling. Op plek twee staat Real Madrid. Bayern München, winnaar van de Champions League, steeg van de vierde naar de derde positie. De Engelse clubs Manchester United, Liverpool en Manchester City nemen de vierde tot en met zesde positie in.

Nederlandse clubs ontbreken in de top twintig.

Wielersport: BMX’ers strijden begin juli in Haaksbergen om nationale titels

10.48 uur: Het Nederlands kampioenschap BMX vindt dit jaar plaats in Haaksbergen. Op de baan van de 40-jarige BMX-club DVO Haaksbergen wordt door de fietscrossers op 3 en 4 juli om de nationale titels gestreden.

„Het is een bijzonder jaar voor ons en het organiseren van een mooie, grote, nationale wedstrijd, zoals het NK, past dan ook prima in onze jubileumagenda”, zegt Herman Dijk, voorzitter van de jubilerende vereniging. „De club zal alle mogelijke moeite doen om de wedstrijd door te laten gaan. Rekening houdende met eventuele restricties van de overheid vanwege corona uiteraard.”

Afgelopen jaar werden Laura Smulders en Dave van der Burg Nederlands kampioen. De wedstrijden waren toen zonder publiek in oktober op Papendal.

Wielersport: GP Denain uitgesteld vanwege corona

10.10 uur: De wielerkoers Grand Prix Denain, die 18 maart verreden moest worden in Noord-Frankrijk, is uitgesteld. Dat gebeurde vanwege de coronasituatie, verklaarden de organisatoren die nog geen nieuwe datum hebben gemeld.

Vorig jaar werd de GP Denain helemaal niet verreden, in 2019 was Mathieu van der Poel er de laatste winnaar. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI ProSeries, het tweede niveau in het wielrennen na de WorldTour.

De afgelopen weken sneuvelden er al heel wat voorjaarskoersen: in Europa onder meer de Challenge Mallorca, de Ronde van Andalusië en de Ronde van de Algarve. Dinsdag kwam daar ook de Ronde van Murcia bij. Die stond gepland voor 12 en 13 februari. De organisatoren van de Spaanse koers hebben de internationale wielrenunie UCI voorgesteld hun wedstrijd te verplaatsen naar mei.

Buiten Europa werden de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Race in Australië, de Ronde van San Juan in Argentinië, de Ronde van Colombia, de Saudi Tour en de Ronde van Oman afgelast. Het Europese seizoen zou op 31 januari moeten starten met de GP La Marseillaise.

Turnen: Ook geen wereldbeker in Bakoe

09.12 uur: De topturners moeten nog langer geduld hebben tot hun eerste wedstrijd. Nadat eerder al de wereldbekerwedstrijd van Cottbus werd afgelast, heeft de internationale turnfederatie FIG nu ook Bakoe van de turnkalender geschrapt. In Azerbeidzjan zou vanaf 4 maart worden geturnd. De coronasituatie staat dat in de weg.

Voorlopig is nu Doha (vanaf 10 maart) de eerste wereldbekerwedstrijd van dit jaar. Het is ook de laatste wedstrijd voor toestelspecialisten die meetelt voor olympische kwalificatie. Epke Zonderland moet daar zijn ticket voor Tokio formeel nog veiligstellen, maar heeft nu dus geen wedstrijd meer ter voorbereiding.

De wedstrijd in Bakoe was vorig jaar de laatste keer dat Zonderland in wedstrijdverband uitkwam. Dat gebeurde alleen in de kwalificaties, want na een corona=uitbraak werden de wedstrijden halverwege afgebroken.

Ook de wereldbekerwedstrijd voor allrounders in Stuttgart gaat half maart niet door. Hiervoor wordt nog een alternatieve locatie gezocht, meldt de FIG.

Bart Deurloo en het Nederlandse team bij de vrouwen zijn zeker van deelname aan de Spelen.

Olympische Spelen: Werving medisch personeel gaat door

08.22 uur: De Japanse regering blijft bij het plan 10.000 personen uit de medische zorg te werven voor de Olympische Spelen. In het parlement in Tokio werd daarop kritiek geuit vanwege de grote druk op de gezondheidszorg, nu er sprake is van een derde golf aan coronabesmettingen. Oppositiepartijen voeren aan dat de capaciteit in de zorg in Japan volgens medische instanties juist aan het afnemen is en vinden de oproep daarom ongepast.

De regering in Tokio en de olympische officials houden vol dat de Spelen in juli na een jaar uitstel alsnog doorgaan, ondanks een toename van het aantal besmettingen in binnen- en buitenland en de afbrokkelende steun van de bevolking. „We zijn aan het proberen de noodzakelijke medische staf van zo’n 10.000 personen veilig te stellen door alle artsen en verplegend personeel te vragen zo’n vijf dagen bij te springen tijdens de Spelen”, zei olympisch minister Seiko Hashimoto namens de regering.

De organisatie onderzoekt nog de omvang van de medische hulp die nodig is om „om te gaan met de Covid-19-infecties” tijdens het evenement dat over zes maanden moet beginnen.

Japan is minder geraakt door de pandemie dan veel andere landen, met in totaal zo’n 5000 coronadoden, maar artsen waarschuwen dat medische voorzieningen ontoereikend zullen worden, zeker wanneer de Spelen nieuwe uitbraken veroorzaken. Toshio Nakawaga, voorzitter van de bond voor Japanse medici, verklaarde vorige week al dat het onder de huidige omstandigheden onmogelijk is buitenlanders die het coronavirus hebben opgelopen op te nemen in het ziekenhuis. Zo’n 11.000 atleten uit tweehonderd landen worden in juli in Japan verwacht. Een beslissing over het toelaten van buitenlandse toeschouwers wordt pas in het voorjaar voorzien.

Basketbal: Harden helpt Nets aan winst, hoofdrol James bij Lakers

07.41 uur: James Harden benutte maandag het laatste kwart om de basketballers van Brooklyn Nets aan de winst op Miami Heat te helpen. De begin dit jaar van Houston Rockets overgekomen vedette maakte 16 van zijn 20 punten in de slotperiode waarna het duel eindigde in een 98-85-zege voor de thuisploeg.

Kevin Durant was ook goed voor 20 punten en samen waren ze in de slotfase verantwoordelijk voor een beslissende reeks van 15 punten op rij. Daarmee kwam Brooklyn Nets, dat dit jaar mee wil strijden om de NBA-titel, op 11 overwinningen tegen 8 nederlagen. Goed voor de voorlopig vijfde plek in de Eastern Conference, waar Philadelphia 76’ers leidt ondanks een nederlaag (119-104) bij Detroit Pistons.

In de Western Conference staat Los Angeles Lakers aan de leiding. De ploeg van sterspeler LeBron James boekte bij Cleveland Cavaliers de veertiende overwinning van het seizoen (108-115) tegen vier nederlagen. De avond voor de dag dat wordt herdacht dat een jaar geleden zijn vriend Kobe Bryant bij een helikopterongeluk om het leven kwam, maakte de 36-jarige James 46 punten. Hij werd daarmee de oudste profspeler in het shirt van de Lakers die zo veel punten maakt in een partij sinds Kobe Bryant in zijn afscheidsduel op 37-jarige leeftijd liefst 60 punten liet noteren.