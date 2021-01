Sport Kort: Hoofdrol LeBron James bij LA Lakers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Harden helpt Nets aan winst, hoofdrol James bij Lakers

07.41 uur: James Harden benutte maandag het laatste kwart om de basketballers van Brooklyn Nets aan de winst op Miami Heat te helpen. De begin dit jaar van Houston Rockets overgekomen vedette maakte 16 van zijn 20 punten in de slotperiode waarna het duel eindigde in een 98-85-zege voor de thuisploeg.

Kevin Durant was ook goed voor 20 punten en samen waren ze in de slotfase verantwoordelijk voor een beslissende reeks van 15 punten op rij. Daarmee kwam Brooklyn Nets, dat dit jaar mee wil strijden om de NBA-titel, op 11 overwinningen tegen 8 nederlagen. Goed voor de voorlopig vijfde plek in de Eastern Conference, waar Philadelphia 76'ers leidt ondanks een nederlaag (119-104) bij Detroit Pistons.

In de Western Conference staat Los Angeles Lakers aan de leiding. De ploeg van sterspeler LeBron James boekte bij Cleveland Cavaliers de veertiende overwinning van het seizoen (108-115) tegen vier nederlagen. De avond voor de dag dat wordt herdacht dat een jaar geleden zijn vriend Kobe Bryant bij een helikopterongeluk om het leven kwam, maakte de 36-jarige James 46 punten. Hij werd daarmee de oudste profspeler in het shirt van de Lakers die zo veel punten maakt in een partij sinds Kobe Bryant in zijn afscheidsduel op 37-jarige leeftijd liefst 60 punten liet noteren.