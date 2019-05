UEFA waarschuwt fans voor valse tickets

Zaterdag vindt de finale plaats tussen Liverpool en Tottenham Hotspur. De kans dat een ticket nep is, is vrij groot. Volgens de Europese voetbalbond zijn in vergelijking met voorgaande jaren erg veel valse kaartjes in omloop.

„De kaartverkoop voor het grote publiek is uitsluitend via ons verlopen”, aldus de UEFA, die meldt dat al enkele aanhoudingen zijn verricht.

Liverpool en Tottenham spelen zaterdag om 21.00 uur tegen elkaar.