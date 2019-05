Nog steeds geen antwoord op Kane-mysterie

De spits van Tottenham Hotspur is naar eigen zeggen helemaal hersteld van een enkelblessure, die hem sinds begin april aan de kant houdt. „We hebben straks onze laatste training. Daarna nemen we een beslissing”, zei trainer Mauricio Pochettino op de afsluitende persconferentie in Madrid, waar de Spurs zaterdag vanaf 21.00 uur Liverpool treffen.

Kane hervatte de groepstraining een week geleden. Als Kane niet begint, zal Lucas Moura vermoedelijk opnieuw in de spits staan. De Braziliaan speelde met drie doelpunten in de Johan Cruijff ArenA een hoofdrol in de halve eindstrijd met Ajax (2-3).

Tottenham begint niet als favoriet aan de finale. Pochettino vindt dat niet zo erg. „Het is een plezier om met deze groep te werken. Ik ben ontzettend trots op mijn spelers. Ze hebben geconcentreerd naar deze wedstrijd toegewerkt en zijn erg gefocust. We willen zaterdag geschiedenis schrijven.”