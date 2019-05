Voorbereiding Oranje op Nations League in volle gang

Bondscoach Ronald Koeman oefent vrijdagavond op het Cascade resort in het Portugese Lagos met 21 internationals. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum ontbreken nog. Ze strijden zaterdagavond met Liverpool in een finale met Tottenham Hotspur om winst van de Champions League.

Bekijk ook: Koeman weigert geruchten Barça de kop in te drukken

Van Dijk en Wijnaldum melden zich maandag in het zuiden van Portugal. Blij of teleurgesteld. Bondscoach Koeman wil van het duo horen of ze klaar zijn voor de halve finale van de Nations League van donderdag tegen Engeland. Volgende week zondag wacht voor Oranje nog een finale of wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland.

Het Nederlands elftal traint tot en met dinsdag in Lagos. Bondscoach Koeman en zijn spelers vertrekken woensdag richting Guimaraes, waar het duel met Engeland op het programma staat. De eindstrijd van de Nations League wordt zondagavond in Porto afgewerkt, de troostfinale een paar uur eerder in Guimaraes.