België maakt zich ernstig zorgen om Eden Hazard: raakt hij ooit nog volledig fit?

Voetbal

Chelsea-trainer Thomas Tuchel zet (na én vanwege Timo Werner) ook journalist op zijn plek

In Engeland wordt flink gespeculeerd over de toekomst van Chelsea-aanvaller Timo Werner. De Duitser wil volgens diverse media vertrekken uit Londen. Trainer Thomas Tuchel zette bij vragen over zijn landgenoot een nieuwsgierige journalist op zijn plek.