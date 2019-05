Klopp: ’Ajax had de finale verdiend’

Klopp stond al behoorlijk vaak in een Europese finale, maar hij kon de eindtrofee nooit mee naar huis nemen. „Wat ik van die finales heb geleerd? Eigenlijk niks. Het zijn elke keer andere omstandigheden en andere teams. De nederlaag tegen Real Madrid (3-1, red.) had ook met drie vreemde doelpunten te maken”, aldus de Duitse oefenmeester, die daarmee refereert naar de blunders van doelman Loris Karius en de wereldgoal van Gareth Bale.

„In die tussentijd hebben we veel geleerd. Dit jaar ook. De verloren finale was een startpunt en we hebben sindsdien veel stappen genomen. We hebben in vergelijking met vorig seizoen weer een jaar meer ervaring. We zijn ook allemaal weer een jaar ouder.”

Met dat jaar extra ervaring weet Liverpool wat het kan verwachten in de Champions League-finale. In tegenstelling tot Tottenham. „We zijn misschien de favoriet omdat we in de competitie meer punten hadden dan Spurs, maar ik denk niet dat het ons echt een voordeel geeft. We wonnen beide wedstrijden weliswaar met 2-1, maar het waren moeilijke wedstrijden.”

Klopp hoopt zaterdagavond zijn negatieve reeks van verloren finales te doorbreken. „Ik denk dat ik kampioen van de halve finale ben”, lacht Klopp, die zichzelf geen verliezer vindt. „In tegendeel, voor al die finales won ik zowat elke beslissende wedstrijden. We hebben niet altijd het geluk aan onze zijde gehad, maar daar ga ik verandering in brengen. Mijn carrière is nog niet voorbij. Het had beter gekund, maar ook veel minder.”

De Duitse oefenmeester had nog een mooi woordje over voor Ajax, dat in de slotseconden de halve finale verloor van Tottenham. „Ajax had die finaleplek ook wel verdiend, vind ik. Maar zo gaat dat nu eenmaal in voetbal.”