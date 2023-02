AC Milan kan eindelijk weer juichen, maar nog geen rentree Zlatan

Na ruim een uur zette Olivier Giroud Milan op voorsprong. De geroutineerde Frans spits deed dat op aangeven van zijn landgenoot Theo Hernandez.

Ibrahimovic (41), de Zweedse oud-spits van onder meer Ajax, was er niet meer bij sinds hij in mei vorig jaar een operatie aan een knie onderging. Hij bleef vrijdag op de bank. Voormalig Ajax-verdediger Perr Schuurs was basisspeler bij Torino, dat in de middenmoot staat.

Milan klom daardoor naar de voorlopige derde plaats op de ranglijst, op een normaal gesproken niet meer te achterhalen achterstand op koploper Napoli.

Club Brugge niet langs Union

Club Brugge heeft voor de zesde thuiswedstrijd op rij niet weten te winnen. Met Noa Lang in de basis bleef het steken op 1-1 tegen het Union St.Gilloise van Bart Nieuwkoop.

Nieuwkoop gaf halverwege de eerste helft nog de assist op de openingstreffer van Loic Lapoussin. Hans Vanaken maakte vlak voor de pauze gelijk. Lang kreeg in de tweede helft nog een grote kans op de winnende treffer, maar zijn lobje was te laconiek.

Brugge blijft vierde in de Belgische Jupiler Pro League en loopt dus niet in op nummer twee Union.

Punt voor Wolfsburg na penaltymisser

VfL Wolfsburg met Micky van de Ven in de basis heeft op bezoek bij hekkensluiter Schalke niet weten te winnen. Het werd 0-0 mede door een gemiste strafschop. Maximilian Arnold wist na tien minuten het net niet te vinden vanaf elf meter.

Wolfsburg staat zevende in de Bundesliga.