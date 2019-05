Jong Oranje met ruime cijfers langs Mexico

Donyell Malen heeft zijn goede vorm van PSV meegenomen naar Jong Oranje. De spits had vrijdag in Doetinchem een belangrijk aandeel in de zege op het olympische elftal van Mexico: 5-1. Malen scoorde twee keer en gaf een assist.

Voor Jong Oranje gold het duel als aanloop naar de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap van 2021. Jong Cyprus is in september de eerste opponent voor het team van bondscoach Erwin van de Looi. Jong Oranje wist zich niet te kwalificeren voor het EK van deze zomer in Italië en San Marino.

Na ruim één minuut spelen opende Calvin Stengs van AZ vrijdag met een stift over de keeper de score. Malen gaf daarbij de assist en scoorde even later zelf ook: 2-0. Kort voor rust scoorde Jong Oranje in korte tijd weer twee keer. In de 42e minuut werkte eerst Dani de Wit de bal, via een Mexicaan, van dichtbij binnen, in de 44e minuut gevolgd door de 4-0 van Malen. De PSV'er schoot via de onderkant van de lat raak.

Van de Looi liet Malen centraal in de spits spelen. Die plek had hij ook de laatste vier competitiewedstrijden bij PSV. Malen maakte daarin drie doelpunten.

Mexico was in de 80e minuut pas trefzeker. Verdediger Perr Schuurs veranderde de bal na een schot van afstand van richting waardoor de debuterende doelman Kjell Scherpen (Ajax) kansloos was. Naast Scherpen maakten ook Ludovit Reis (FC Barcelona) en invallers Mitchell van Bergen (sc Heerenveen), Owen Wijndal (AZ) en Noa Lang (Ajax) hun eerste minuten voor Jong Oranje.

Cody Gakpo van PSV zorgde in de 89e minuut van dichtbij voor de 5-1.