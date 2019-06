Ajax-pijn voelbaar in Madrid

Op de grote schermen op Plaza Mayor komt de catastrofale 2-3 die Lucas Moura in de Johan Cruijff ArenA maakte pakweg om de drie minuten voorbij. „Ik hoop dat Liverpool wint”, klinkt het ook opvallend vaak met Amsterdams accent, waaruit blijkt dat de Ajax-wond nog niet is geheeld.

Maar in de aangenaam warme Spaanse hoofdstad wordt ook duidelijk hoezeer Ajax zich dit seizoen internationaal op de kaart heeft gezet. Als de Braziliaanse plaaggeest op de videomuren even plaatsmaakt, worden die bezet door de andere Champions League-smaakmakers Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane, Mo Salah, Paul Pogba en Raheem Sterling. Maar ook voor Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Hakim Ziyech én David Neres is er pal voor Café Zarra een prominente plek.

En in de officiële fanshops hangen – tussen die van Liverpool en Spurs natuurlijk – voornamelijk shirts van Real Madrid, FC Barcelona én Ajax. Nederlanders worden in hartje Madrid door Spanjaarden en Engelsen aangeklampt en bedolven onder de complimenten én steunbetuigingen. De vraag waar De Ligt, Ziyech, Van de Beek en Neres komend seizoen spelen, wordt gesteld. Maar naar mate de dag vordert gaat de focus vanzelfsprekend meer en meer op de Britse clash.

En dus verandert het gespreksonderwerp Ajax in Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. De Liverpool-aanhang spreekt de namen van de Nederlanders met groot respect uit. Zij moeten The Reds na de deceptie van vorig jaar de Cup met de Grote Oren bezorgen.