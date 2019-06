Miedema: ’Mensen vergeten wel eens hoe jong ik ben’

Vivianne Miedema Ⓒ AFP

ZEIST - Waar Vivianne Miedema in aanloop naar het WK van 2015 te maken had met een onevenredig grote druk, kan ze deze zomer enigszins in de luwte toewerken naar haar derde eindtoernooi als international. Ze kan zelfs in de voetsporen van haar grote idool Robin van Persie treden en de meest trefzekere Oranje Leeuwin aller tijden worden. En dat als 22-jarige. „Mensen vergeten nog wel eens hoe jong ik ben.”