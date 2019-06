Wiegman: ’Onwijs trots op Miedema’

De spits van Arsenal werd onlangs uitgeroepen tot beste speelster van de Engelse competitie. „Prachtig hoe ze daar stond naast Virgil van Dijk, die bij de mannen won”, aldus Wiegman. „Ik ben onwijs trots op haar. En ze is pas 22. Dat wordt wel eens vergeten.”

Bekijk ook: Bondscoaches loven Van Dijk en Miedema

In aanloop naar het WK van vier jaar geleden was de druk op Miedema gigantisch. Ze werd omgedoopt tot ’Vrouwelijke Messi’ en geacht Oranje eventjes bij de hand te nemen. „Dat was nog al wat. Vivianne was destijds 18 jaar. Kom op, zeg.”

Inmiddels is ze niet meer de enige ster binnen de selectie „En dat is alleen maar beter. De druk wordt nu verdeeld over meerdere speelsters”, zegt Wiegman, die het helemaal ziet zitten in haar spits. „Ze kan met links, rechts en haar hoofd scoren. Eigenlijk is ze een soort ’9,5’, want ze heeft ook een goed spelinzicht en kan geweldige assists geven.”