Babel: ’Virgil kan nog sensationeler worden’

Ryan Babel (l) en Virgil van Dijk Ⓒ Hollandse Hoogte

LAGOS - Zijn knalrode kapsel verraadt vanavond in het Cascade Resort in het Portugese Lagos (ten overvloede) dat Ryan Babel hoopt dat Liverpool de Champions League-finale wint. „Nadat ik daar vertrok, ben ik altijd Liverpool-fan gebleven”, zegt de aanvaller die met Oranje in de Algarve is neergestreken en zich nader verklaart.