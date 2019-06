Babel: ’Ik heb geen gunfactor’

„Ik ben niet zielig, maar wil wel mijn gevoel uitspreken”, stelt Ryan Babel in aanloop naar de halve finale van de Nations League. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

LAGOS - Het zijn enerverende dagen voor Ryan Babel. Vandaag speelt Liverpool, de oude club van de 32-jarige Oranje-aanvaller, in Madrid de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur. En donderdag staat de Amsterdammer tijdens de halve finale van de Nations League tegen Engeland zelf in de spotlights. Reden hem zijn licht te laten schijnen over The Reds en Oranje.