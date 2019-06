’Niet Liverpool, maar Ajax is het voorbeeld’

Dat schrijft Wim Kieft in zijn column in De Telegraaf. Hij vindt dat Ajax niet onder doet voor de twee Engelse clubs. „De Ajacieden staan niet in de finale in Madrid omdat ze het zelf hebben weggegeven. Qua fysiek en tempo zijn ze gedurende hun volledige Champions League-campagne door niemand weggespeeld. In aanloop naar de finale hoor ik dan ineens her en der dat we ons in Nederland aan Liverpool moeten spiegelen, maar dan begrijp je er niets van. Ajax is, en hoort ons voorbeeld te zijn. De ploeg bewees dat je spelend volgens de Hollandse School mee kan in de top van Europa. Het knappe van Liverpool is dat je in die ploeg de hand van trainer Jürgen Klopp herkent. Maar het spel van Ajax bekoort mij meer, hoewel bij Liverpool een weergaloze aanval loopt met Salah, Mané en Firmino.”

Kieft gaat verder: „Tevens kijk ik met meer plezier naar een compleet Tottenham Hotspur dan naar Liverpool. Over de hele linie is Spurs creatiever met spelers als Eriksen, Kane, Dele Alli en Son. Ze zijn niet per se beter, maar gaan uit van het voetballende aspect, veel meer dan van de power zoals Liverpool. We zullen zien wat vanavond de doorslag geeft.”

