Live Extra: Van Dijk en Wijnaldum jagen op Champions League

De Oranje-internationals nemen het vanaf 21.00 uur in Madrid op tegen Tottenham Hotspur. Arjen Robben was zes jaar terug, met Bayern München, de laatste Nederlander die het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams op zijn naam schreef. Van Dijk en Wijnaldum stonden vorig jaar ook al met Liverpool in de finale. Real Madrid was toen met 3-1 te sterk.

Dat Liverpool en Tottenham in de eindstrijd staan, is een klein wonder. Het elftal van de Duitse trainer Jürgen Klopp verloor in de halve eindstrijd met 3-0 van FC Barcelona, maar maakte dat door een zege van 4-0 alsnog goed. Wijnaldum maakte met twee doelpunten als invaller het verschil.

Tottenham ging in eigen stadion onderuit tegen Ajax (0-1) en keek halverwege in Amsterdam tegen een achterstand van 2-0 aan. Door drie treffers van Lucas Moura, waarvan de laatste in de 6e minuut van de blessuretijd, bereikten de Spurs alsnog de eindstrijd.

Liverpool won de Champions League (voorheen Europa Cup 1) vijf keer: in 1977, 1978, 1981, 1984 en 2005. Tottenham staat nu voor de eerste keer in de finale.