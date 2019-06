Treedt Miedema in voetsporen Van Persie?

Al 57 keer liet Miedema het net bollen bij het nationale elftal. Ze is nog slechts twee treffers verwijderd van recordhouder Manon Melis, die 59 keer wist te scoren.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd tot ze het record pakt. Is het niet vanavond in het oefenduel met Australië, dan slaat de spits van Arsenal vermoedelijk wel toe op het WK in Frankrijk, waar in de groepsfase moet worden afgerekend met achtereenvolgens Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.

Vivianne Miedema is een echte goalgetter. Ⓒ DE TELEGRAAF

Miedema is sowieso altijd goed op dreef als ze voor haar land uitkomt. Inclusief haar goals als jeugdinternational heeft Miedema al ruim 100 keer gescoord voor Oranje.

Vivianne Miedema was als kind al fan van Robin van Persie: