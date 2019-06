Video: Voetbalfinale Afrika ontaardt in chaos

Het Tunesische Espérance won het belangrijkste toernooi voor clubteams nadat de spelers van tegenstander Wydad Casablanca hadden geweigerd verder te spelen. Het Marokkaanse team was boos omdat scheidsrechter Bakary Gasama een doelpunt van de ploeg had afgekeurd en weigerde de VAR te raadplegen.

Het eerste duel in Rabat was in 1-1 geëindigd. Espérance kwam in Tunis op een 1-0-voorsprong waarna Ismail El Haddad in de 59e minuut gelijk had gemaakt. Volgens de arbiter was daaraan voorafgaand een overtreding gemaakt. Spelers, reserves en begeleiders verdrongen zich daarna rond de scheidsrechter die het duel staakte.

Na anderhalf uur wachten zagen de 60.000 toeschouwers dat Espérance tot winnaar van de Champions League werd uitgeroepen. De Afrikaanse voetbalbond kondigde voor dinsdag een vergadering aan waarin het incident wordt besproken.

Bekijk hieronder enkele taferelen van de chaos: