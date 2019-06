Sport Kort: Wilder bevestigt rematch met Fury

Tyson Fury en Deontay Wilder na hun partij. Door hun gelijkspel bleef de Amerikaan wereldkampioen zwaargewicht van de WBC. Ⓒ Action Images via Reuters

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.