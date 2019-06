Rapper Drake daagt Stephen Curry uit. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - We The North, luidt de lijfspreuk van Toronto Raptors. Het eerste Canadese basketbalteam dat ooit de NBA-finales heeft bereikt kan rekenen op steun uit het hele land. De eerste zege op regerend kampioen Golden State Warriors (118-109) heeft heel Canada in vuur en vlam gezet.