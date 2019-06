Ajax en PSV blij met schrappen ’formulierregel’

De afgelopen jaren was het zo dat spelers die tijdens een wedstrijd in het weekeinde deel uitmaakten van de wedstrijdselectie van het eerste elftal op de daaropvolgende maandag niet in actie konden bij de belofteteams.

Daardoor kwamen talenten die dicht tegen de hoofdmacht van PSV, Ajax, AZ en FC Utrecht zaten lang niet altijd in actie en misten ze belangrijke speeltijd in hun ontwikkeling.

Vanaf de zomer mogen alleen spelers die daadwerkelijk spelen of invallen bij het eerste elftal op de maandag niet meer met de Jong-teams meedoen. De formulierregel werd ingevoerd, nadat de Eerste Divisie-clubs hadden geklaagd over competitievervalsing.

Het schrappen van de maatregel geldt als wisselgeld voor de extra inkomsten die komend seizoen vanuit de Eredivisie naar de Keuken Kampioen Divisie zullen vloeien.

Een dispensatieregel is uitgebleven. Ook komend seizoen mogen alleen spelers van 23 jaar of jonger in actie komen bij de belofteteams. Dat is Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht een doorn in het oog, aangezien zij oudere, revaliderende spelers bij de Jong-elftalen graag wedstrijdritme willen laten doen. Voor keepers is een uitzondering gemaakt, mits zij niet ouder dan 25 jaar zijn.