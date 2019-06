Herlings doet doktoren versteld staan

Het herstel van Jeffrey Herlings verloopt voorspoedig. ,,De doktoren staan met open mond te kijken dat ik alweer aan het crossen ben.” Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

RHENEN - Zo bijzonder succesrijk als vorig jaar, toen hij zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse van de motorcross behaalde en bovendien genomineerd werd voor de verkiezing sportman van het jaar, gaat dit seizoen voor Jeffrey Herlings niet meer worden. De ongelukkige crash in januari tijdens een trainingsrit in het Spaanse Albaida verbrijzelde niet alleen zijn voet, maar ook alle hoop op prolongatie van zijn wereldtitel. De revalidatie van het crossfenomeen uit Brabant zou volgens zijn artsen zes tot twaalf maanden in beslag nemen, maar de medici hadden buiten de wils- en veerkracht van Herlings gerekend.