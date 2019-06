Liverpool-fans pisnijdig door kapot toilet in bus

Door een kapot toilet kwam tachtig procent van de koffers in het laadruimte onder de plas te zitten.

Het incident vond plaats nog voordat de bus vanuit Liverpool de ferry naar Frankrijk had bereikt. De fans zaten uiteindelijk nog twintig uur in de urinelucht, voordat ze in Madrid arriveerden.

De autoriteiten verwachten dat zaterdagavond ruim 100.000 Engelsen in Madrid zullen zijn. De finale begint om 21.00 uur.