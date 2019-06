Bezoekersrecord voor Oranjevrouwen

De ’uitzwaaiwedstrijd’ zaterdagavond tegen Australië, de laatste test voor het WK in Frankrijk, levert in ieder geval een bezoekersrecord op. Meer dan 30.238 voetbalfans zullen het duel in het Philips Stadion in Eindhoven bijwonen.

Tot nu toe was de best bezochte vrouweninterland in Nederland die van 6 april vorig jaar. Toen speelden de Leeuwinnen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. Dat was ook in Eindhoven en toen won Nederland met 7-0.