Belgische topclubs bevestigen gesprek BeNeLiga

Dat zou een nieuwe competitie moeten worden waarin vijf Nederlandse en vijf Belgische clubs uitkomen. ''Op initiatief van de G5 (de vijf Belgische topteams) is er eerder deze week een verkennend gesprek gevoerd met betrekking tot een mogelijke BeNeLiga", meldt de Pro League.

Pro League-voorzitter Peter Croonen, tevens preses van kampioen Racing Genk, was niet aanwezig bij het gesprek. ''Maar ik steun het initiatief tot reflectie, in het licht van snelle evoluties in Europa". Croonen stelt dat een nieuwe competitie voor alle partijen een meerwaarde moet hebben. ''Op dit moment is de prioriteit van de Pro League de 'finetuning' van het huidige systeem en de uitrol ervan in een tender voor het tv-contract."

Nederlandse media meldden eerder al dat tien clubs uit Nederland en België afgelopen week in Eindhoven overleg hebben gevoerd. Geen van de partijen wilde dat bevestigen.