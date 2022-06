Belgische keeper Mignolet denkt te leren van afgang tegen Oranje

„We waren niet op niveau, kregen te weinig kansen en gaven te veel weg”, zei hij maandag. „We zullen de beelden bekijken en zien wat we kunnen verbeteren. Van slechte wedstrijden leer je soms het meest. Tegen Polen moeten we samen op het veld reageren.”

„Het is duidelijk dat we met het oog op het WK nog veel kunnen veranderen”, vervolgde hij. „Op alle vlakken kunnen we beter.” Aan een gebrek aan motivatie aan het einde van een slopend seizoen heeft het volgens Mignolet niet gelegen. „Daar is geen sprake van. Er kan vooraf wel eens gezegd worden dat de Nations League niet belangrijk is, maar als je op het veld staat, zet je je volledig in. Dan denk je niet meer aan dat lange seizoen. Nog vier interlands spelen na zo’n zwaar seizoen is misschien niet prettig, maar een excuus is het niet.”

