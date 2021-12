Vitesse geeft SC Cambuur pak slaag in Friesland

Loïs Openda en Sondre Tronstad scoorden ieder tweede keer voo Vitesse. De andere treffers kwamen op naam van Thomas Buitink en Nikolai Frederiksen. Bij SC Cambuur was Marco Tol de enige doelpuntenmaker.

In het lege stadion duurde het even voordat Vitesse het verschil maakte. De Noor Tronstad schoot de bal in de 26e minuut knap in de linkerbovenhoek. Openda miste direct daarna een grote kans om de voorsprong te verdubbelen, maar even later deed hij dat alsnog. Na een goede individuele actie verraste de Belgische aanvaller doelman Sonny Stevens met een verdekt schot in de korte hoek.

Thomas Buitink (links) nam de derde treffer van Vitesse voor zijn rekening. Ⓒ ProShots

Buitink nam, met zijn eerste doelpunt van het seizoen, de derde treffer voor zijn rekening. Cambuur deed via Tol voor rust nog iets terug, door van dichtbij te scoren na een vrije trap.

Het doelpunt hielp Cambuur niet op weg naar meer. Vitesse was oppermachtig en liep rap verder weg. Tronstad maakte in de beginfase van de tweede helft de 1-4, waarna ook Openda en invaller Frederiksen nog scoorden.

Vitesse is Cambuur nu voorbij op de ranglijst. De Arnhemmers staan met 26 punten vijfde. Cambuur is nu de nummer 6 met 24 punten.