Oranje kan cashen in Nations League

De verliezend finalist krijgt 4,5 miljoen, de nummer drie 3,5 miljoen en de nummer vier 2,5 miljoen euro. Zo kunnen de inkomsten uit de Nations League voor Oranje oplopen tot maximaal 10,5 miljoen euro. Alle twaalf deelnemers aan de hoogste divisie van het nieuwe toernooi kregen al 2,25 miljoen euro. Het Nederlands elftal verdubbelde die premie door als eerste te eindigen in een groep met Frankrijk en Duitsland.

Het Nederlands elftal opent de finaleronde donderdag met een wedstrijd tegen Engeland in Guimarães. Volgende week zondag volgt een duel om de eerste of derde plaats tegen Zwitserland of Portugal.

De winnaar van de eerste editie van de Nations League krijgt ook een zilveren beker van 72 centimeter hoog.